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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eşinin kendi kendini bıçaklayarak öldürdüğünü iddia eden kocaya müebbet hapis

İHA

Eskişehir'de aralarında çıkan tartışma sonucu eşini bıçaklayarak öldüren ve karısının kendi kendini bıçakladığını iddia eden Ferhat F.'ye müebbet hapis cezası verildi.

Eşinin kendi kendini bıçaklayarak öldürdüğünü iddia eden kocaya müebbet hapis

Eskişehir’de aralarında çıkan tartışma sonucu eşini bıçaklayarak öldüren ve karısının kendi kendini bıçakladığını iddia eden Ferhat F.’ye müebbet hapis cezası verildi.
Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına sanık Ferhat F. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, taraf avukatları ise mahkeme salonunda hazır bulundu. Son sözleri sorulan sanık Ferhat F. pişman olduğunu ifade etti. Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Ferhat F.’nin ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis ile cezalandırılmasına karar verdi.

Adliye girişinde ‘karım kendini öldürdü’ demişti
Olay geçtiğimiz şubat ayında Erenköy Mahallesi Yazan Sokak’ta meydana geldi. Ferhat F. ve Hafize F. arasında iddialara göre ‘kıskançlık’ sebebiyle tartışma çıktı. Tartışma sonrasında Ferhat F. eşini bıçak ile yaraladı. Ağır yaralanan Hafize F., yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Hafize F., müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Zanlı Ferhat F. ise polis ekipleri tarafından yakalanılarak adliyeye sevk edildi. Ferhat F. adliye girişinde basın mensuplarının ‘neden öldürdünüz’ sorusuna, “Ne öldürmesi karım kendini öldürdü” diye cevap vermişti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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