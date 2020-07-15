15 Temmuz şehitleri için hatim duası yapıldı, mevlit okundu

Eskişehir’de 15 Temmuz şehitleri için okunan Kur'anı Kerimlerin hatim duası yapılıp, mevlit okundu.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında İl Müftülüğünce düzenlenen etkinlikte, şehitler için Kur'anı Kerim okunmasının ardından hatim duası yapılırken, mevlit okundu. Eskişehir’in en büyük ve merkezi camilerden biri olan Reşadiye Camii’nde öğlen namazına müteakip gerçekleştirilen programa onlarca Eskişehirli katıldı. Sosyal mesafe ve maske kuralına uygun olarak düzenlenen program sonunda edilen duada vatandaşlar, 15 Temmuz 2016 tarihinde meydana gelen hain darbe girişiminde şehit olan herkes için dua edip böyle bir olayın bir daha yaşanmaması, Türk devlet ve milletinin daim olması dileğiyle Allah’a dua ettiler.

Program öncesi vaaz veren cami imamı, 15 Temmuz'un ardından 4 yıl geçtiğini anımsatarak, aynı olayların yaşanmaması için birlik ve beraber içinde olunması gerektiğini belirtti. 15 Temmuz şehitleri içinde hanımlar, polisler ve çok değerli vatandaşların bulunduğu ifade edilen vaazda, şehit düşenlerin vatan için canlarını feda ederek, devlet ve millet için sokaklara dökülerek görevini yaptığı dile getirildi.

Programda, Odunpazarı Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin, ilçe müftüleri de hazır bulundu.

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