Piknikte kaybolan alzheimer hastası, 2 saatte bulundu

ESKİŞEHİR, (DHA) ESKİŞEHİR´de, gittiği piknikte yakınlarının yanından ayrılınca kaybolan alzheimer hastası Fikriye Çam (70), AFAD ve AKUT ekiplerince 2 saat süren arama çalışmasıyla bulundu.
Eskişehir´de yaşayan Çam ailesi, dün akşam, Odunpazarı ilçesine bağlı Yukarı Kalabak mevkisindeki Beşikderesi Şelalesi mesire alanına gitti. Piknik sırasında, alzheimer hastası olan Fikriye Çam, yakınlarının yanından ayrıldı. Bir süre sonra Çam´ın olmadığını fark eden yakınları, çevrede arama yapmalarına rağmen bulamayınca jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve AKUT ekipleri sevk edildi. Oluşturulan aramakurtarma ekibi, yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından Alzheimer hastası Fikriye Çam´ı mesire alanının yaklaşık 300 metre uzağındaki ağacın altında otururken bularak, ailesine teslim etti.DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir
2020-07-15 15:28:26
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