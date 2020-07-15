Piknikte kaybolan alzheimer hastası, 2 saatte bulundu

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ESKİŞEHİR, (DHA) ESKİŞEHİR´de, gittiği piknikte yakınlarının yanından ayrılınca kaybolan alzheimer hastası Fikriye Çam (70), AFAD ve AKUT ekiplerince 2 saat süren arama çalışmasıyla bulundu.

Eskişehir´de yaşayan Çam ailesi, dün akşam, Odunpazarı ilçesine bağlı Yukarı Kalabak mevkisindeki Beşikderesi Şelalesi mesire alanına gitti. Piknik sırasında, alzheimer hastası olan Fikriye Çam, yakınlarının yanından ayrıldı. Bir süre sonra Çam´ın olmadığını fark eden yakınları, çevrede arama yapmalarına rağmen bulamayınca jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve AKUT ekipleri sevk edildi. Oluşturulan aramakurtarma ekibi, yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından Alzheimer hastası Fikriye Çam´ı mesire alanının yaklaşık 300 metre uzağındaki ağacın altında otururken bularak, ailesine teslim etti.DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir

2020-07-15 15:28:26



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