Sivrihisar’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü töreni

15 Temmuz 2016’da FETÖ tarafından yapılmaya çalışılan hain darbe girişiminde sokaklara dökülen vatandaşların kahramanca başkaldırmasıyla direnişin öyküsünün yazıldığı günün yıl dönümü dolayısı ile Sivrihisar’da anma töreni düzenlendi.

Hükümet Meydanında yapılan anma törenine Sivrihisar Kaymakamı Alparslan Kılıç, Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, Sivrihisar Belediye Başkan Yardımcı Hüseyin İlhan ve bir çok kurum müdürü katıldı. Hükümet Meydanında açılan 15 Temmuz sergisi gezisinin ardından program sona erdi.

Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, yaptığı konuşmada, “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle devletimizin varlığı ve milletimizin bağımsızlığı yolunda canını feda eden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, onları minnetle anıyorum. 15 Temmuz’da demokrasi ve vatan uğruna canlarını feda ederek kahramanca direniş öykülerinin yazıldığı günün üstünden tam 4 yıl geçti. 251 vatandaşımız şehit, 2 bin 193 vatandaşımız ise gazi oldu. Vatanın birlik ve bütünlüğünü bozmak isteyen hainler karşısında direnen aziz Türk Milletimin bir ferdi olmaktan büyük gurur duyuyorum. 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.