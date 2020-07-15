Eskişehir´de uyuşturucu ticaretine 6 tutuklama

ESKİŞEHİR,(DHA)ESKİŞEHİR´de, polis ekiplerince uyuşturucu sattığı tespit edilerek gözaltına alınan 7 şüpheliden 6´sı tutuklanarak, cezaevine konuldu.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokakta uyuşturucu sattığı belirlenen şüphelileri takibe aldı. Savcılık talimatıyla 7 şüphelinin evine baskın yapan polis ekipleri, 303,5 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirdi. Gözaltına alınan 7 şüpheli geçirildiği sağlık kontrolünden ardından emniyete götürüldü. İfadeleri alınarak adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 6´sı mahkemece tutuklanırken, 1 şüpheli ise serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-
2020-07-15 17:51:54
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