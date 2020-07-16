'Bayramlaşmada telefon tercih edilmeli' önerisi Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Selma Metintaş; "Kurban Bayramında ulusal bir kısıtlamaya gidilmese dahi bireysel önlemler alınmalı"

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi, ESOGÜ Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı öğretim üyesi ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Selma Metintaş, yaklaşan Kurban Bayramı ile ilgili de uyarılarda bulunarak "Ulusal bir kısıtlamaya gidilmese dahi bireysel önlemler alınması gerekir. Bu bayramda da ev ziyaretleri yapılmamalı, telefonla bayramlaşma tercih edilmeli" önerisinde bulundu.

Prof. Dr. Selma Metintaş, gerçekleşen söyleşide genel durumu değerlendirip soruları yanıtladı. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesi tarafından düzenlenen ve pandemi sürecinde yürütülen çevrimiçi konferanslarının bu haftaki konuğu T.C. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi, ESOGÜ Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı öğretim üyesi ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Selma Metintaş oldu. Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ersin Karademir moderatörlüğünde gerçekleştirilen "Covid19 Pandemisinin Seyri ve Toplumsal Yansımaları" adlı söyleşide pandeminin genel durumu ve seyri hakkında bilgi veren Prof. Dr. Selma Metintaş gündemdeki önemli soruları yanıtladı.

Toplumumuzun sağlık eğitimi ve sürece uyum konusundaki eksikliklerine de değinen Prof. Dr. Selma Metintaş, doğru maske kullanımı, yeni normalleşme, yeni dönemde bizi bekleyenler ve pandemi sonrası yapılması gerekenler hakkında bilgiler paylaştı. Prof. Dr. Selma Metintaş, yaklaşan Kurban Bayramı ile ilgili de uyarılarda bulunarak ulusal bir kısıtlamaya gidilmese dahi bireysel önlemler alınması gerektiğini ifade etti. Bu bayramda da ev ziyaretlerinin yapılmamasını, telefonla bayramlaşmanın tercih edilmesini öneren Prof. Dr. Selma Metintaş, el öpme ve ikram geleneklerinden de uzak durulması konusunda uyardı. Prof. Dr. Selma Metintaş, bayram namazı, kurban kesimi ve dağıtımı konularında da önemli bilgiler verdi.

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