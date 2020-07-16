Eskişehir Milletvekilleri Avcı ve Günay’dan Rektör Erdal’a hayırlı olsun ziyareti

Eskişehir Ak Parti Milletvekilleri Anadolu Üniversitesi Rektör’ü Prof. Dr. Fuat Erdal’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundular

Ak Parti Eskişehir Milletvekilleri Prof. Dr. Nabi Avcı ve Prof. Dr. Emine Nur Günay, Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü’ne atanan Prof. Dr. Fuat Erdal’ı ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerini ilettiler. Rektörlük makamında gerçekleşen ziyaretten büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden Rektör Erdal, Anadolu Üniversitesi’nin Türk yükseköğretimine çok önemli katkılar sağladığını belirterek, şehrimiz ve ülkemizin her anlamda kalkınması için bundan sonra da başta Eskişehir milletvekilleri olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve dayanışma içerisinde çalışmaya devam edeceklerini ifade etti. Anadolu Üniversite’nin yürüttüğü projeleri yakından takip ettiklerini belirten Eskişehir Milletvekilleri Avcı ve Günay, Rektör Erdal’a yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunarak, başarı dileklerini ilettiler.

Ziyaret, fotoğraf çekiminin ardından Rektör Erdal’ın, Eskişehir Milletvekilleri Avcı ve Günay’ı uğurlamasıyla sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.