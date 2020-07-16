2 gündür kayıp Melis bulundu, 3 kişi gözaltına alındı (3)

Hedefleri "en iyi döner kanat" olmak - KIRKLARELİ

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MURAT ÜNEL, TUTUKLANDI

Eskişehir´de, 2 gündür kayıp olarak aranan Melis A.'yı kaçırdığı iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Murat Ünel, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Murat Ünel´e yardım ettiği öne sürülen arkadaşı Mehmet D. adli kontrolle, kardeşi Erdal D. ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Caner AKSU

2020-07-16 16:12:01



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