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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eskişehirlilerin vazgeçilmezi: kadın üretici ürün satış noktası

İHA

Tepebaşı Belediyesi'nin yerel üretime ve kadınlara verdiği destekler doğrultusunda hizmete sunduğu Kadın Üretici Ürün Satış Noktası Eskişehirliler tarafından yoğun ilgi görüyor.

Eskişehirlilerin vazgeçilmezi: kadın üretici ürün satış noktası

Tepebaşı Belediyesi’nin yerel üretime ve kadınlara verdiği destekler doğrultusunda hizmete sunduğu Kadın Üretici Ürün Satış Noktası Eskişehirliler tarafından yoğun ilgi görüyor.
Tepebaşı Belediyesi, hayata geçirdiği proje ve çalışmalar ile üretici kadınlara destek olmayı sürdürüyor.
Kırsal mahalle sakini üretici kadınlar, perşembe günleri Özdilek Kültür Merkezi bahçesinde kurulan tezgahlarda ürettikleri doğal ürünleri kent halkının beğenisine sunuyor. Eskişehirlilerden yoğun ilgi gören ürünler, kadınların emeklerini kazanca dönüştürmesini de sağlıyor. Tepebaşı Belediyesi tarafından ücretsiz tezgah, çadır gibi imkanların sağlandığı Kadın Üretici Ürün Satış Noktası’ndaki kadınlar, ürettikleri hamur işi, salça, turşu, reçel, kurutulmuş sebzeler, makarna, mantı, tarhana, tatlı, meyve, sebze, el işi, çeyizlik ve örgü gibi ürünleri Eskişehirlilerle buluşturuyor.
Üretici kadınlar her cumartesi Batıkent’te
Hizmete girdiği günden bugüne kadar Eskişehirlilerin yoğun ilgisini gören Kadın Üretici Ürün Satış Noktası, cumartesi günleri ise Batıkent Belde Evi bahçesinde hizmet vermeyi sürdürüyor. Projeye katılan kırsal mahalle sakini üretici kadınlar, Tepebaşı Belediyesi’ne sağladığı imkanlardan dolayı teşekkür ederken, vatandaşlar ise doğal ürünlere ulaşmaktan ve kadın emeğinin desteklenmesinden duydukları memnuniyeti dile getiriyor.
Öte yandan Kadın Üretici Ürün Satış Noktası, korona virüsle mücadelenin verildiği bugünlerde; hijyen, sosyal mesafe, maske kullanımı gibi önlemlerle hizmet veriyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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