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Açıköğretim öğrencilerine büyük fırsat Açıköğretim Sistemi Yaz Okulu uygulaması yüz binlerce öğrenciye büyük avantajlar sağlıyor

İHA

Anadolu Üniversitesi'nin, daha önce sadece mezun aşamasındaki öğrencilerin önceden kayıt yaptırdıkları üç dersten sınava girebildiği üç ders sınav uygulaması yerine "Yaz Okulu"nun açılması yönünde adlığı karar, Açıköğretim Sistemi'ndeki yüz binlerce öğrenciye büyük avantaj sağlayacak.

Açıköğretim öğrencilerine büyük fırsat Açıköğretim Sistemi Yaz Okulu uygulaması yüz binlerce öğrenciye büyük avantajlar sağlıyor

Anadolu Üniversitesi’nin, daha önce sadece mezun aşamasındaki öğrencilerin önceden kayıt yaptırdıkları üç dersten sınava girebildiği üç ders sınav uygulaması yerine “Yaz Okulu”nun açılması yönünde adlığı karar, Açıköğretim Sistemi’ndeki yüz binlerce öğrenciye büyük avantaj sağlayacak.

Beş kıtaya yayılan 1 milyon öğrenci sınavlarını başarıyla tamamladı
Koronavirüs tehdidine karşı alınan tedbirler kapsamında, içinde bulunulan pandemi sürecinde Türk eğitim tarihinin en geniş katılımlı çevrimiçi sınav uygulamasını hayata geçiren Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi, beş kıtaya yayılan yaklaşık 1 milyon öğrencisinin, 5 milyonu bulan dersine ait sınavlarını başarıyla tamamladı. Bu sınav sürecinde Anadolu Üniversitesi eğitim tarihine geçecek birçok ilke de imza attı. Anadolu Üniversitesi bu kapsamda dezavantajlı grupta yer alan engelli bireylere ve 65 yaş üstü öğrencilere refakatçi, okuyucu, yazıcı desteği sudu. Ayrıca sınavlar süresince internet altyapısı olmayan öğrencilere Koronavirüs önlemlerinin alındığı yurtiçindeki Açıköğretim Sistemi bürolarında sınava giriş imkânı sağlandı.

Niçin Yaz Okulu kararı alındı
Pandemi süresince öğrenci odaklı eğitim uygulamalarını sürdüren Anadolu Üniversitesi, sadece mezun aşamasındaki öğrencilerin daha önce kayıt yaptırdıkları üç dersten sınava girebildiği üç ders sınav uygulaması yerine Açıköğretim Sistemi’ndeki öğrencilerden gelen yoğun talep üzerine Rektör Prof. Dr. Fuat Erdal’ın Üniversite Yönetimini, acil toplantıya çağırması ile “Yaz Okulu”nun açılması yönünde karar aldı. Yaz okulu hem tüm öğrencileri kapsıyor hem de öğrencilere, üç ders sınav uygulamasına göre çok daha fazla imkân sağlıyor.

Yaz okulu yüz binlerce öğrencinin öğretimini devam ettirmesini sağlıyor
Yaz okuluna sadece mezuniyet aşamasındaki üç dersi kalan sınırlı sayıdaki öğrenciler değil, mezuniyet aşamadınsa olsun olmasın Açıköğretim Sistemi’ndeki tüm öğrenciler başvurabiliyor ve tüm öğrenciler üç değil beş ders seçme hakkına sahip. Üç ders sınav uygulamasında mezuniyet aşamasındaki öğrenci sadece bu yıl kayıt yaptırıp, başarısız olduğu üç dersten sınava girebilirken yaz okulu uygulamasında bu yıl kayıt yaptırmış olmak gibi bir önkoşul da bulunmuyor. Ayrıca yaz okulunda, öğrenciler sistemde açık olan derslerden hiçbir önkoşul olmadan istediği beş dersi alabilme imkânına sahip. Bu sayede öğrenciler üst sınıftan ders alarak erken mezun olma hakkı kazanmış oluyor.

Uygulama DGS, KPSS ve Lisansüstü eğitim için de hiçbir engel teşkil etmiyor
Üniversite Yönetimi, yaz okulu takvimini de öğrencilerin geleceğini düşünerek hiçbir öğrencinin hak kaybına uğramayacağı şekilde düzenledi. Yaz okulu, lisansüstü eğitime başvurmak isteyen öğrenciler için ön koşul olan ALES sınav sonuçlarının açıklanmasından önce tamamlanmış oluyor. Yine yaz okulu, mezun adayı öğrencilerin katılacağı Dikey Geçiş Sınavı (DGS), Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) gibi sınavlara katılmalarına da hiçbir engel teşkil etmiyor. Ayrıca bu sınavlara katılıp başarılı olan öğrencilerin mezuniyet işlemleri de kayıt, başvuru tarihlerinden önce tamamlanmış oluyor.

Emek, zaman ve kamu kaynağının israfının önüne geçildi
Her iki uygulamanın birlikte hayata geçirilmesinin ise üç ders sınavı hakkına sahip sınırlı sayıdaki öğrencinin de yaz okulu uygulamasından yararlanabiliyor olması nedeniyle sınava girecek öğrenci sayısı dikkate alındığında mantıklı gözükmediği belirtiliyor. Bu durumun ayrıca, Üniversite’nin bir gereklilik olmadığı halde iki hafta arayla bir sınav organizasyonu yapmasını gerektireceği, bunun da emek, zaman ve daha da önemlisi kamu kaynağının israfına neden olacağı ifade ediliyor.

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