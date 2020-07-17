Derneğe kumar operasyonu

Eskişehir'de, kumar oynandığını tespit edilen bir deneğe, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 5 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; olay Ertuğrulgazi Mahallesi Damlalar Sokakta yaşandı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, bir dernek içerisinde kumar oynatıldığını belirledi. Akşam saatlerinde polisin söz konusu yere düzenlenen operasyonda, dernek içerisindeki 4 şahsın iskambil kağıtları ile oyun oynadıkları görüldü.Masada bulunan 4 şahsın kumar oynadığı tespit edilerek, oyun masasındaki 3 bin 300 TL ve 100 Amerikan Doları muhafaza altına alındı. Ayrıca polis, kumar oynayan şahıslara kişi başı bin 225 TL idari para cezası uyguladı.

Öte yandan konu ile ilgili olarak dernek başkanı olduğu belirlenen Y. (33) isimli şahıs hakkında ise, Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlamak suçundan adli işlem başlatıldı.

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