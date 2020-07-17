Tedavi edilen sansar doğaya bırakıldı

Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi’nde tedavisi yapılan yavru sansar, doğal yaşam alanına bırakıldı.

Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi, birçok sevimli dosta ev sahipliği yaparken, yaralı hayvanlar için de tedavi olanakları sağlamaya devam ediyor. Son olarak Eskişehir Teknik Üniversitesi 2 Eylül Kampüsü’nde görevliler tarafından yaralı halde bulunan yavru sansar, Tepebaşı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından alınarak tedavisi yapılmak üzere Doğal Yaşam Merkezi’ne getirilmişti. Ön sağ ayağında kırık tespit edilen sansar, Tepebaşı Belediyesi veterinerlerinin yaptığı tedavinin ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Eskişehir Şube Müdürlüğü ekipleri ile birlikte Muttalip Mahallesi’nin kırsal bölgesindeki doğal yaşam alanına bırakıldı.

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