Kızıl geyik av ihalesinde yürütmenin durdurulması için mahkemeye başvurdular (2)

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İDARE MAHKEMESİ, YÜRÜTMEYİ DURDURDU

Eskişehir İdare Mahkemesi, Eskişehir Hayvanları Koruma Derneği´nin başvurusu üzerine, 18 kızıl geyiğin avlanması yönünde açılan ihale için `yürütmeyi durdurma´ kararı verdi. Mahkeme kararında, "Davalı idarenin savunması ve ara kararı cevabı verme süresi geçip, yeni bir karar verilinceye kadar, dava konusu işleminin yürütmesinin durdurulmasına karar verildi" dedi.DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Caner AKSU

2020-07-17 16:19:47



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