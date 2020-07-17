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ESOGÜ Tıp Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. İ. Özkan Alataş doktor adaylarına seslendi

İHA

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Kurumsal İletişim Merkezi fakülte, meslek yüksekokulu ve bölüm tanıtımlarını yayınlamaya devam ediyor.

ESOGÜ Tıp Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. İ. Özkan Alataş doktor adaylarına seslendi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Kurumsal İletişim Merkezi fakülte, meslek yüksekokulu ve bölüm tanıtımlarını yayınlamaya devam ediyor.
ESOGÜ Tıp Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. İ. Özkan Alataş “Tercihim ESOGÜ” programı kapsamında fakültesini tanıttı. Alataş, ESOGÜ Tıp Fakültesinin 2019 yılı puanlarına göre 117 devlet ve vakıf içerisinde 13. sırada yer aldığını ve 37 akredite olan tıp fakültesinden biri olduğunu söyledi. Tanıtım videosuna ESOGÜ resmi sosyal medya kanallarından ulaşılabiliyor. Tercih dönemi boyunca Tercihim ESOGÜ programı adı ile yayımlanacak videolarla öğrenci adaylarının bilgilendirilmesi hedefleniyor.

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