Boşanma aşamasındaki eşini, vücudunda küçük yaralar açmak için 9 kez bıçaklamış

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Boşanma aşamasındaki eşini, vücudunda küçük yaralar açmak için 9 kez bıçaklamış

DHA

Boşanma aşamasındaki eşini, vücudunda küçük yaralar açmak için 9 kez bıçaklamış


Engin ÖZMEN-Caner AKSU-Ali Naki ERDOĞAN/ESKİŞEHİR,(DHA)ESKİŞEHİR'de, boşanma aşamasındaki eşi Öznur Sazlar'ı (46), 15 yerinden bıçaklayarak yaralayan Harun Sazlar, ilk kez yaptığı savunmasında suçlamaları kabul etmedi. Sazlar, kendisinde `bipolar bozukluk´ olduğunu öne sürerek,"Elinden bıçağı aldım ve ucuyla ufak yaralar açmak için bıçağı ona dokundurdum. Sayısını hatırlamıyorum ancak 9 kere bıçağı vurmuş olabilirim" dedi.
Olay, geçen yıl Temmuz ayında yaşandı. 1 çocuk annesi Öznur Sazlar, boşanma aşamasındaki eşi Harun Sazlar tarafından 15 yerinden bıçaklandı. Kadın ağır yaralanırken, koca, polis tarafından yakalandı. Sevk edildiği adliyede tutuklanan Harun Sazlar hakkında 7'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'kasten yaralama' suçundan dava açıldı. Davanın geçen yıl 3 Eylül günü görülen ilk duruşmasında, tutuklu sanık Sazlar, haftada 2 gün kolluk birimlerine imza vermesi şartı getirilerek, serbest bırakıldı. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine Harun Sazlar hakkında yeniden 'tutuklama kararı' çıkarıldı.
İstanbul'da yakalanan Harun Sazlar, tutuklanarak Metris Cezaevi'ne konuldu.Eskişehir 7´nci Asliye Ceza Mahkemesi, Adli Tıp Kurumu´ndan gelen raporda, 15 bıçak darbesinden birinin `ölümcül´ olduğunun bildirilmesi üzerine davayı görevsizlik kararı vererek Ağır Ceza Mahkemesi´ne gönderdi. Bunun üzerine yeniden hazırlanan iddianamede, sanık Harun Sazlar hakkında `kasten öldürmeye teşebbüs´ suçundan ceza verilmesi istendi. 4´ncü Ağır Ceza Mahkemesi´nde görülmeye başlanan davanın ilk duruşmasına koronavirüs tedbirleri nedeniyle katılamayan tutuklu sanık Harun Sazlar, bugün görülen 2'nci duruşmaya SEGBİS yöntemiyle katıldı. Savunmasını yapan sanık koca, "Evde tartıştık, elinde bıçakla dolaşmaya başladı. Ben elinden bıçağı almaya çalışırken, bıçak onun çenesine ve göğsüne denk geldi. Ben bilerek, onun göğsüne veya çenesine vurmuş değilim. Sonra beraber yere düştük, elinden bıçağı aldım ve ucuyla ufak yaralar açmak için bıçağı ona dokundurdum. Sayısını hatırlamıyorum ancak 9 kere bıçağı vurmuş olabilirim. Daha sonra 112´yi aradım, benim Öznur´u öldürmek ya da yaralamak gibi bir kastım yoktu. Eşim beni aldattığı için boşanmak istedim, daha önce, aldatma olayı ortaya çıkmasın diye bahsetmedim" dedi.
Öznur Sazlar ise evden çıkmak istediği sırada Harun Sazlar'ın saçından tutup kendisini banyoya götürdüğünü, burada defalarda bıçakladığını anlattı.
AKIL SAĞLIĞINA BAKILACAK
Mahkeme başkanının sorusu üzerine kendisinde bipolar bozukluk olabileceğini ifade eden Harun Sazlar, "Ben Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi ile Osmaniye Devlet Hastanesi´nde ayaktan tedavi gördüm. Kendimde bipolar bozukluk olduğunu düşünüyorum. Beş yıldır da depresyon ilacı kullanıyorum" dedi.
Mahkeme heyeti, Harun Sazlar´ın tutukluluk halinin devamına ve Adli Tıp Kurumu´ndan rapor alınmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Caner AKSU
2020-07-17 16:43:02

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Dernek binasında kumar oynarken yakalandılar
YEREL HABERLER Dernek binasında kumar oynarken yakalandılar
ESOGÜ Bibliyofil ’de Adalet Ağaoğlu unutulmadı
YEREL HABERLER ESOGÜ Bibliyofil ’de Adalet Ağaoğlu unutulmadı
ESOGÜ Tıp Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. İ. Özkan Alataş doktor adaylarına seslendi
YEREL HABERLER ESOGÜ Tıp Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. İ. Özkan ...
Kızıl geyik av ihalesinde yürütmenin durdurulması için mahkemeye başvurdular (2)
YEREL HABERLER Kızıl geyik av ihalesinde yürütmenin durdurulması ...
Kızıl geyik av ihalesinde yürütmenin durdurulması için mahkemeye başvurdular
YEREL HABERLER Kızıl geyik av ihalesinde yürütmenin durdurulması ...
Tedavi edilen sansar doğaya bırakıldı
YEREL HABERLER Tedavi edilen sansar doğaya bırakıldı
Nişan yüzüğü almaya geldiler son model otomobil kazandılar ‘Nikahta keramet vardır’ sözü gerçek oldu Kübra Balta; “Bizim için düğün hediyesi oldu” Cahit Balta; “Bir gün öncesine kadar araç bakıyordum”
YEREL HABERLER Nişan yüzüğü almaya geldiler son model otomobil ...
Derneğe kumar operasyonu
YEREL HABERLER Derneğe kumar operasyonu
Hayatın güzelliklerini kalbiyle gören seyyar satıcı Kırk yıldır çalışan görme engelli Ramazan Acar, ağırlığı 30 kiloya yakın üç torba mendil satmak için Odunpazarı caddelerini adımlıyor "Herkes çalışıp sınırını bilse, ayağını yorganına göre uzatsa ve şükür etse toplumumuz daha mutlu olur diye düşünüyorum"
YEREL HABERLER Hayatın güzelliklerini kalbiyle gören seyyar ...
İl Müdürlüğü sosyal medya hesapları 6 ay 1 milyon 98 bin kişi tarafından görüntülendi
YEREL HABERLER İl Müdürlüğü sosyal medya hesapları 6 ay 1 milyon 98 ...
Eşini 15 yerinden bıçaklayan sanık psikolojisinin bozuk olduğunu söyledi
YEREL HABERLER Eşini 15 yerinden bıçaklayan sanık psikolojisinin ...
Odunpazarı Belediyesi’nden ücretsiz kurban kesim hizmeti
YEREL HABERLER Odunpazarı Belediyesi’nden ücretsiz kurban kesim ...
ESOGÜ, Teknokent Projelerine katılan öğrenci sayısı ile ilk 5’te yer aldı
YEREL HABERLER ESOGÜ, Teknokent Projelerine katılan öğrenci sayısı ...
Sivrihisar’da bir dizi yenilikler Turizm faaliyetlerini geliştirmek için ‘Turizm Ofisi’, istihdam ve üretimi arttırmak için de 'Süt Evi' ve 'Ekmek Evi' açılıyor
YEREL HABERLER Sivrihisar’da bir dizi yenilikler Turizm ...
İmece usulü ile dizi çektiler Sıfır maliyetle bilim kurgu dizisi çektiler Proje sorumlusu olan Anadolu Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümünden mezun Egemen Özcan, “Elimizden gelen imkanlar ile bu kadarını yapabildik”
YEREL HABERLER İmece usulü ile dizi çektiler Sıfır maliyetle bilim ...
Açıköğretim öğrencilerine büyük fırsat Açıköğretim Sistemi Yaz Okulu uygulaması yüz binlerce öğrenciye büyük avantajlar sağlıyor
YEREL HABERLER Açıköğretim öğrencilerine büyük fırsat Açıköğretim ...
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Metintaş: Bayramda ev ziyareti yapmazsak daha iyi olur
YEREL HABERLER Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Metintaş: Bayramda ev ...
Mustafa Özer: "Genç oyuncularımızla mücadelemize devam" Eskişehirspor Boluspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER Mustafa Özer: "Genç oyuncularımızla mücadelemize ...
Başkan Ataç, "REMOURBAN 'Küresel Akıllı Şehir Modeli' olacak"
YEREL HABERLER Başkan Ataç, "REMOURBAN 'Küresel Akıllı Şehir Modeli' ...
ESOGÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özden Tezel öğretmen adaylarına seslendi
YEREL HABERLER ESOGÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özden Tezel ...
Eski sevgilisinin yüzüne kimyasal madde atan sanık: Taciz dokunarak olmuyor mu
YEREL HABERLER Eski sevgilisinin yüzüne kimyasal madde atan sanık: ...
Eskişehirlilerin vazgeçilmezi: kadın üretici ürün satış noktası
YEREL HABERLER Eskişehirlilerin vazgeçilmezi: kadın üretici ürün ...
Sanığın şaşırtan savunması: “Taciz dokunarak olmuyor mu” Sevgilisinin üzerine kimyasal madde döken sanığa 8 yıl 12 ay hapis
YEREL HABERLER Sanığın şaşırtan savunması: “Taciz dokunarak olmuyor ...
14 yaşındaki kız çocuğunu kaçırdığı iddia edilen şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER 14 yaşındaki kız çocuğunu kaçırdığı iddia edilen ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X