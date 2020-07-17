Dernek binasında kumar oynarken yakalandılar

ESKİŞEHİR,(DHA)ESKİŞEHİR´de, bir dernek binasında kumar oynadığı tespit edilen 4 kişiye, toplam 4 bin 900 lira para cezası kesildi.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Ertuğrulgazi Mahallesi´nde devriye görevi yaparken bir dernek binasında, kumar oynandığını tespit etti. Bunun üzerine dernek binasına baskın yapıldı. İskambil kağıtları ile 3 bin 300 ve 100 dolar ele geçirilirken, kumar oynayan 4 kişiye bin 225´şer lira idari para cezası uygulandı.
4 kişi arasında yer alan ve dernek başkanı olduğu belirlenen adı açıklanmayan kişi hakkında ayrıca `kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak´ suçundan soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-
2020-07-17 16:47:47
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