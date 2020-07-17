Eskişehir'deki Azerilerden 'Ermenistan' protestosu

Engin ÖZMENCaner AKSU/ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR'de, Azerbaycanlılar Derneği üyesi bir grup, Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırılarını protesto etti.
Eskişehir Azerbaycanlılar Derneği üyesi bir grup, İsmet İnönü-1 Caddesi üzerindeki bir alışveriş merkezinde toplandı. Ellerinde Türk ve Azerbaycan bayraklarının yanı sıra Ermenistan saldırıları sonucu şehit olanların fotoğraflarını taşıyan grup, sloganlar eşliğinde Ulus Anıtı´na kadar yürüdü. Grup, ellerinde `Kahramanlar can verir yurdu yaşatmak için ve Azerbaycan´da Ermeni işgaline son yazılı pankartlar açtı.
Grup adına konuşan Eskişehir Azerbaycanlılar Derneği Başkanı Cavid Aydın, saldırıları protesto ettiklerini söyledi. Aydın, "Tüm dünya devletleri Kovid-19 salgınıyla mücadele ettiği bir süreçte Ermeni hainleri işgalci ve saldırgan politikalarından vazgeçmemektedirler. 12 Temmuz tarihinden itibaren ağababalarının ve ermeni sevicilerinin destekleriyle Azerbaycan sınırında resmen savaşa sebep olacak tutum sergilemiş, Azerbaycan´ın Ermenistan sınırındaki Tovuz iline saldırmışlardır. Ermenistan bu saldırısıyla ateşkesi bir kez daha bozmuş, savaş kurallarını hiçe sayarak sivilleri hedef almışlardır. Saldırı sonucu 4 rütbeli asker, 1 sivil vatandaş olmak üzere 12 Azerbaycan Türkü şehit olmuştur. Azerbaycan ordusu şımarık Ermenistanın yaptıklarının karşılığını misliyle verecek güçtedir ve her daim gereken cevap verilmiştir" dedi.
Karabağ´ın mutlaka işgalden kurtulacağını ifade eden Aydın, "Bizler Azerbaycan ordusunun her daim birer ferdiyiz ve devletimizi Karabağ´ı işgalden kurtarmak için alacağı her kararı destekliyoruz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMENCaner AKSU
2020-07-17 20:38:33
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