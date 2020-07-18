EsEs’in genç sporcusundan sevindiren haber

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Eskişehirspor’un salı günü yapılan antrenmanında sakatlanan genç sporcu Selman Çiftkanatlı'nın ameliyatı başarı bir şekilde gerçekleşti.

Ligin son maçına çıkmaya hazırlanan Eskişehirspor’da, salı günü yapılan antrenmanda sakatlık şoku yaşandı. Takımın genç oyuncularından Selman Çiftkanatlı, yaşadığı sakatlık nedeniyle antrenmanı tamamlayamadı. Genç sporcunun sağ dizinde “Lateral Menisküs yırtığı” tespit edildi. Kulüp doktoru Barış Kurtgöz tarafından “Artroskopik Menisküs” onarımı uygulanan sporcunun, ameliyatının iyi geçtiği ve durumunun iyi olduğu açıklandı.

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