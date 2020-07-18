Yavru köpekler ölmeden kurtarıldı

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Eskişehir’de Porsuk Çayı kenarında bulunan yavru köpekler, suyun yükselmesi sonrasında ölmekten son anda kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Büyükdere Mahallesi Ali Çetinkaya Caddesi yakınından geçen Porsuk çayı kenarında yeni doğan 7 köpek yavrusu suyun yükselmesi sonrasında hayatlı tehlikeye girdi. Hayvanları Koruma Yaşam Haklarını Savunma ve Yardımlaşma Derneği (Mancahane) üyeleri ihbarı üzerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Dorlion Arama Kurtarma (DAK) ekipleri belirtilen adrese geldi. Yapılan çalışma sonrasında yavru köpekler suyun ulaşmasından önce kurtarıldı. Odunpazarı Belediyesi Hayvan Barınağına götürülen ve korumaya alınan yavruların tedavilerinin yapıldığı öğrenildi.

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