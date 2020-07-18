‘Tılsım’ sağlığına kavuştu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Eskişehir'de bir servis minibüsünün ezdiği ‘Tılsım' isimli sokak köpeği tedavilerin ardından sağlığına kavuştu.

Sıcak yüzünden yolun ortasındaki gölgelik alanda yatan ‘Tılsım' isimli köpeği ezme görüntüsü güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntüde, köpeğin üzerinden geçen araç ilerlerken, yolun ortasında acıdan kıvranan köpeğin yardımına çevresinde bulunan dostları koşmuştu. Ardından, tedavi altına alınan talihsiz köpeğin ayağında kırık tespit edildi. Tedavileri sonrasında sağlığına kavuşan Tılsım yeniden kendisine yardım eden dostlarının bulunduğu bölgeye salındı. Kontrollerini ise hayvan severler tarafından yapılacağı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.