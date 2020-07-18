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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Odunpazarı’nın parkları vatandaşları bekliyor

İHA

Odunpazarı Belediyesi tarafından yapılan parklar, sıcak yaz günlerinde vatandaşları bekliyor.

Odunpazarı’nın parkları vatandaşları bekliyor

Odunpazarı Belediyesi tarafından yapılan parklar, sıcak yaz günlerinde vatandaşları bekliyor.
Odunpazarı Belediyesi’nin şehre kazandırdığı parklar, sıcak yaz günlerinde vatandaşları bekliyor. Yeşilin içinde gezebileceğiniz, dinlenebileceğiniz, kitap okurken çayınızı ve kahvenizi yudumlayabileceğiniz, çocuklarınızla oyunlar oynayabileceği parklar, hem çocuklarınız hem de sizin için güzel bir gün geçirebilirsiniz.
Uğur Mumcu Parkı
Uğur Mumcu’nun bombalı saldırıya uğradığı 06 YR 245 plakalı aracının bir ibret anıtı olarak dimdik ayakta durduğu Uğur Mumcu Parkı, Büyükdere Mahallesi’nde yer alıyor. Araştırmacı gazeteciliğin öncü isimlerinden, Türkiye’nin aydınlık kalemlerinden Uğur Mumcu’nun anısına yapılan parkta, 16 farklı şehirden gelen mermerlerle hazırlanan ve gazete kupürlerinden oluşan Uğur Mumcu Anıtı da bulunuyor. Odunpazarı Belediyesi tarafından farklı bir park formatında yapılan alanda vatandaşların daha rahat bir ortamda yürüyüş yapabilmeleri için modern kent mobilyalarının yerleştirildiği yürüyüş yolları ve bir adet kafeterya bulunuyor. Farklı çocuk oyun gruplarının da olduğu parkta boyama duvarı da mevcut. Amfi tiyatro ve aksiyon alanı olan parkta ayrıca, vatandaşlara kitap okuma alışkanlığı kazandırmak adına Uğur Mumcu kitaplarının yanı sıra çocuk ve gençlik kitaplarının da bulunduğu açık hava kütüphaneleri yer alıyor.
Basın Parkı
Odunpazarı Belediyesi, Osmangazi Mahallesi’nde bulunan Basın Parkı’nda peyzaj düzenleme çalışması yaparak, parkı yeni ve modern bir görünüme kavuşturdu. Girişinde Anayasanın 28. Maddesi olan “Basın hürdür, sansür edilemez” bendinin yazılı olduğu bir tabelanın yer aldığı Basın Parkı’nda basın şehitleri için de Basın Şehitleri Anıtı bulunuyor. Ağaçları ve renk renk çiçekleri ile vatandaşların rahat bir şekilde dinlendirebileceği parkta çocuklar ve yetişkinler için açık hava kütüphaneleri de yer alıyor. Parkta ayrıca süs havuzu, interaktif oyun alanları, satranç alanı, amfi oturma alanı ve park mobilyaları bulunuyor.
Kanlıkavak Parkı
Özellikle yaz ve bahar aylarında Eskişehirlilerin akınına uğrayan Kanlıkavak Parkı, Kırmızıtoprak Mahallesinde bulunuyor. 10 bin metrekare alana sahip olan Kanlıkavak Parkı, Eskişehir’in en güzel parklarından biri olarak öne çıkıyor. Parkta, biri engelli çocuklar için olmak üzere 2 adet çocuk oyun alanı da bulunuyor. Kanlıkavak Parkı’nda doğa içerisinde spor yapmayı seven vatandaşlar için fitness alanı da var. Odunpazarı Belediyesi tarafından süs havuzu, oturma birimleri ve yürüyüş yolları da yapılarak yenilenen park, Eskişehir’in gözdesi adeta gözdesi haline getirildi.
Raif Özgür Parkı
Yeşil denilince akla gelen yerlerden biri de Osmangazi Mahallesinde bulunan 14 bin metrekare alana sahip Raif Özgür Parkı. Kanlıkavak Parkı’nın tam karşısında bulunan Raif Özgür Parkı’nda Odunpazarı Belediyesi tarafından 2016 yılında ıslah çalışması yapıldı. 2 adet çocuk oyun alanı, oturma birimleri ve yürüyüş yollarının bulunduğu Raif Özgür Parkı’nda ayrıca yeşilin içinde vatandaşların dinlenip çaylarını içebilecekleri bir adet kafeterya da bulunuyor.
Şelale Park
Hem gündüz hem de akşam saatlerinde kent ışıkları ile muhteşem bir manzaraya sahip Şelale Park’ta Eskişehir’i tepeden izlemenin keyfini çıkarabilirsiniz. Çankaya Mahallesi’nde bulunan Şelale Park’ta parka adını veren bir yapay şelale, çocuk oyun alanı, çocuk spor alanı, yürüme yolları, seyir terası, ahşap yel değirmeni, mini amfi tiyatrosu ve oturma alanlarının yanı sıra Don Kişot ve Sanço Panço heykelleri de bulunuyor. Park içerisinde bulunan restoran ve kafeterya ise sadece Çankayalılara değil tüm Eskişehirlilere nefis şehir manzarası eşliğinde ev sahipliği yapıyor.
BOTANİK PARK
Eğer siz de ağaçların ve renk renk çiçeklerin arasında yürümeyi sevenlerdenseniz bu park tam da size göre. Orhangazi Mahallesi Regülatör Piknik Alanı içine yer alan Botanik Park, sizin ve ailenizin doğa içinde güzel bir geçirmesini sağlayabilir. Türk bahçesi, Japon bahçesi, çiçek bahçesi, topiory bahçesi gibi farklı bahçe türlerinin bulunduğu parkta, sarmaşık tüneli, çocuklar için bitki labirenti, bahçıvan çocuklar eğitim alanı, süs havuzları, tropik bitkiler serası bulunuyor. Botanik Parkta hem bitkilerin renkli dünyasında gezinti çıkabilir hem de daha önce hiç görmedikleri bitki türleri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
Çevre Parkı
Vadişehir Mahallesi’nde yer alan Çevre Parkı, vatandaşlara farklı bir deneyim yaşatıyor. Açılışı yeni yapılan Çevre Parkında; çocuk oyun alanı, çiçeklikler, süs havuzu, heykel ve gölgelikler geri dönüşüm malzemelerinden yapıldı. Park aydınlatmasında ise güneş ve rüzgâr enerjisinden elde edilen elektrik enerjisi kullanılıyor. Çevre kirliğine dikkat çekmek için bilgilendirme tabelalarının bulunduğu Çevre Parkında, pedal çevrilerek kinetik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüren oyun bisikleti de yer alıyor.
Cumhuriyet Parkı
Odunpazarı Belediyesi tarafından Cumhuriyet’in 95’inci yılını taçlandırmak için yapılan Cumhuriyet Parkı ve Cumhuriyet Anıtı, Gökmeydan Mahallesi’nde bulunuyor. Heykeltraş Metin Yurdanur tarafından yapılan Cumhuriyet Anıtı, müziklianimasyonlu gösteri havuzu, oyun alanları, spor alanı, koşu yolu, oturma alanları, amfi ve çayhanelerin yer aldığı Cumhuriyet Parkı vatandaşlar için farklı bir deneyim sunuyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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