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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şok dalgaları ile safra kanalındaki taş parçalandı Eskişehir Şehir Hastanesinden bir yenilik daha

İHA

Eskişehir Şehir Hastanesinde yapılan özellikli işlemlere bir yenisi daha eklendi. Eskişehir Şehir Hastanesi Gastroenteroloji Merkezi, hem Eskişehir'e hem de bölgeye hizmet vermeye devam ediyor.

Şok dalgaları ile safra kanalındaki taş parçalandı Eskişehir Şehir Hastanesinden bir yenilik daha

Eskişehir Şehir Hastanesinde yapılan özellikli işlemlere bir yenisi daha eklendi. Eskişehir Şehir Hastanesi Gastroenteroloji Merkezi, hem Eskişehir'e hem de bölgeye hizmet vermeye devam ediyor.
Eskişehir Şehir Hastanesi Gastroenteroloji Kliniği bir ilke imza atarak zorlu bir işlemi başarıyla gerçekleştirdi. Hastane doktorlarından, Gastroenteroloji Uzmanı Uzm. Dr. Berrin Yalınbaş Kaya ve Uzm. Dr. Yonca Yılmaz Ürün öncülüğünde, safra kanalında taşı olan hastanın taşı şok dalgaları ile kırılarak başarılı bir işlem gerçekleştirdi.
Yapılan tedavi hakkında konuşan Uzm. Dr Berrin Yalınbaş Kaya, "Bu işlem, zorlu safra kanalı taşları için Ekstrakorporeal şok dalgası litotripsi (ESWL), böbrek, safra kanalı ve pankreas taşlarını parçalamak için şok dalgaları kullanan yeni bir tekniktir. Safra kanalı taşları sarılık, kolanjit, kaşıntı ve bilier pankreatite neden olabilir. Safra kanalı taşlarının sıklığı ve taşların büyüklüğü yaşla birlikte artar ve yaşlı hastalarda tedavisi zordur. Bu hastalarda cerrahi tedavi önemli derecede morbidite ve mortalite içerir. Safra kanalı taşlarının yaklaşık yüzde 80'i Endoskopik Retrograd Kolanjiyopankreatografi (ERCP) işlemiyle standart basket veya balon ekstraksiyon teknikleri kullanılarak endoskopik olarak çıkarılabilir. Hastaların yaklaşık yüzde 510'unda ERCP ve sfinkterotomi ile çıkartılamayan 1,52 santimetre üstündeki safra kanalı taşlarının ve koledok darlık proksimalindeki taşlar, ESWL, yöntemiyle parçalanarak safra kanalından çıkarılmaktadır. Hastalarımızın bu yeni yöntemle şifaya kavuşması hepimizi mutlu edecektir" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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