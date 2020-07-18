Bursa karayolunda ilginç kaza Kontrolden çıkan otomobil adeta bariyere çıktı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Eskişehir’de meydana gelen trafik kazasında otomobilin adeta bariyere çıkması görenleri şaşırttı.

Alınan bilgiye göre kaza, EskişehirBursa karayolu 3’üncü kilometresinde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 41 BZ 506 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı kontrolden çıkıp bariyer üzerine çıktı. Araçta maddi yasar meydana gelirken, yoldan geçerken bariyer üzerindeki otomobili gören birçok sürücü büyük şaşkınlık şaşırdı. Öte yandan otomobil içinde bulunanların kazayı yara almadan atlattığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.