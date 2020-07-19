Eskişehirspor - Boluspor: 0-3

Engin ÖZMEN / ESKİŞEHİR (DHA) -
STAT: Yeni Eskişehir
HAKEMLER: Emre Malok, Muhammet Yumak, Cemil Tunç
ESKİŞEHİRSPOR: MelihSezgin, Erdal, Bedirhan, Furgan (Dk.83 Yiğit), Furkan (Dk.73 Bedirhan), Tolga (Dk.83 Doğukan), İbrahim Halil, Bilal (Dk.45 Emir), Berkay, Buğra (Dk.73 Muhammet)
BOLUSPOR: Mosqueraİsmail, Cumali (Dk.90+3 Muhammed), Melih, Bilal (Dk.90+3 Kidric), Mustafa, Gökhan, Fethi, Hayrullah, Burak (Dk.90+3 Fatih), Mustafa Durak (Dk.83 Mutlu)
GOLLER: Dk.27, Dk.90, Dk.90+2 Gökhan (Boluspor)
SARI KARTLAR: Dk.77 Mustafa, Dk.80 Cumali (Boluspor)
TFF 1'inci Lig'in 34´ncü haftasında ligden düşmesi kesinleşen Eskişehirspor, kendi evinde Boluspor´a 3-0 yenildi. Bu galibiyetle ligin 15´nci sırasında yer alan Boluspor ligde kaldı.
27´nci dakikada soldan ceza sahasına giren Hayrullah´ın pasında altı pas çizgisi üzerinde topla buluşan Gökhan, topu kalecinin solundan ağlarla buluşturdu: 0-1
81´nci dakikada Sezgin çalımlarla ceza sahası çizgisine gelerek sert vurdu. Top az farkla auta çıktı.
87´nci dakikada Mustafa Eskihellaç ceza sahası dışından çok sert vurdu. Ancak top az farkla dışarı çıktı.
88´nci dakikada Gökhan ara pasla buluşup topla kaleci ile karşı karşıya kaldı. Rakip savunmadan kurtulan Gökhan boş kaleye takımının ve kendisinin ikinci golün attı: 0-2
90+2´nci dakikada Kaleci Melih´in uzaklaştırmaya çalıştığı topu çalan Gökhan, boş kaleye göndererek ağlarla buluşturdu: 0-3
DHA-Spor Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN
2020-07-19 19:39:26
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