Eskişehirspor - Boluspor maçının ardından



Mustafa Özer: İşimiz gerçekten zor, Allah yardımcımız olsun

Fırat Gül: Ligde kaldığımız için mutluyuzEngin ÖZMEN/ESKİŞEHİR,(DHA)TFF 1´nci Lig´in 34´ncü haftasında Eskişehirspor sahasında Boluspor´a 3-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Eskişehirspor Teknik Direktörü Mustafa Özer ve Boluspor Teknik Direktörü Fırat Gül basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Sezonun son maçına gençlerin olduğu bir kadro ile çıktıklarını ve üzgün olduklarını ifade eden Eskişehirspor Teknik Direktörü Mustafa Özer, "Sezonun son maçı, genç oyuncular ağırlıklı bir takım kurduk. Oyuna baktığınız 26´ncı dakikaya kadar iyi oynadık, bireysel hatalardan gol yedik. Zaten 80´nci dakikadan sonra 4-5 oyuncu da değiştirdik. Genç oyuncularımızı da görmek açısından. Üzgünüz, gerçekten çok değerli bir takım Eskişehirspor. İşimiz gerçekten çok zor, Allah yardımcımız olsun" ifadelerini kullandı.

FIRAT GÜL: LİGDE KALDIĞIMIZ İÇİN MUTLUYUZ

Boluspor Teknik Direktörü Fırat Gül, ligde kalarak hedeflerine ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Pandemi döneminden herkes gibi etkilendiklerini ifade eden Gül, "Bugün itibariyle bu sezonu ligde kalarak tamamladı. Bizim tek hedefimiz buydu. İlk geldiğimiz günden bugüne kadar, tüm söylemlerimizde yaptığımız her işte en ince detayına kadar tek hedef Boluspor´un ligde kalmasıydı. Sezon sonunda bunu başarabildiğimiz için mutluyuz. Bizim için zorlu bir süreç oldu. Pandemi dönemi herkes için zorlu geçti, bize özel bir durum değildi ama nihayetinde bu zorluğu yaşamış olduk. Bugün itibariyle ligde kaldığımız ve hedefimize ulaştığımız için mutluyuz. Maçın geneline bakacak olursak dirençli bir Eskişehirspor vardı. Bugüne kadar ki bütün maçlarda Eskişehirspor kendine yakışan direnci göstermiştir. Böyle bir takımla oynayacağımızı bildiğimiz için maçın ciddiyetini diğer oynadığımız maçlardan hiç ayırmadık. Sonuç itibariyle de 3-0´lık net bir galibiyet aldık" diye konuştu.DHA-Spor Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN

2020-07-19 20:15:38



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