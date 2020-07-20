Barlar sokağına korona tedbirleri uğramadı

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Eskişehir'de eğlence merkezlerinin yoğun olduğu sokakta vatandaşların korona virüs tedbirlerine uymaması dikkat çekti.

Eskişehir'de özellikle genç nüfusun yoğun ilgi gösterdiği Hoşnudiye Mahallesi Vural Sokak'ta bulunan eğlence merkezleri çevresinde korona virüs tedbirlerine uyulmaması riski de beraberinde getiriyor. Sokakta yürüyen yüzlerce vatandaşın çoğunun maske dahi takmaması dikkat çekti. Öte yandan işletmeler önünde bekleyen vatandaşların da kurallara uymadığı görüldü. Sosyal mesafe kuralına uyulmayan sokakta maske takmayanlarının sayısının fazla olması da dikkat çekiyor. Konuyla ilgili yetkililerin uygulamalarını sıklaştırmasını isteyen vatandaşlar, uymayanlara ceza uygulanmasını istedi.

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