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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eskişehir'de kumar operasyonunda 200 bin lira para cezası kesildi

İHA

Eskişehir'de dernek binası olarak gösterilen iki adreste kumar oynadığı belirlenen 64 kişiye 200 bin 800 lira ceza uygulandı.

Eskişehir'de kumar operasyonunda 200 bin lira para cezası kesildi

Eskişehir'de dernek binası olarak gösterilen iki adreste kumar oynadığı belirlenen 64 kişiye 200 bin 800 lira ceza uygulandı.
Edinilen bilgiye göre, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan özel ekip, Ertuğrulgazi ve Hoşnudiye mahallelerindeki iki dernek binasına operasyon gerçekleştirdi. Korona virüs (Covid19) tedbirlerinin ihlal edildiği iş yerlerindeki 64 kişinin kumar oynadığı tespit edildi. Şahıslara, sosyal mesafe kuralını ihlal etmelerinden dolayı Hıfzıssıhha Kanunu'nun, kumar oynadıkları için ise Kabahatler Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince toplam 200 bin 800 lira ceza kesildi.
Öte yandan polisin, dernek başkanı olduğu tespit edilen iki kişi hakkında da adli işlem yaptığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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