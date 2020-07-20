Anneanne şefkati Türkiye birinciliği getirdi LGS birincisi Yağız Gülmez: “Günde 350 soru çözdüm, aneannem en büyük moral kaynağım”

2020 Liselere Geçiş Sınavı’nda (LGS) soruların tamamının doğru yanıtlayarak Türkiye birincisi olan Selahattin Yağız Gülmez, anneannesinin desteği ile bu başarıya ulaştığını söyledi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer’in evinde ziyaret ettiği başarılı öğrenci başarısının nasıl geldiğini anlattı. Ziyarette, Türkiye birincilerinden Yağız Gülmez ananesinin kendisine verdiği moral sayesinde sınavlara hazırlandığını söyleyerek, “Günde 300350 soru çözerek sınava hazırlandım. Bu süreçte anneannem benim her zaman destekçim oldu. Soru çözdükten sonra molalarda hep anneannemle oyunlar oynadık. Bazen o kazandı, bazen ben. Ananemin bana verdiği moral sayesinde sınavı kazandım” dedi. Anneanne Şengül Uzun ise torunu Yağız Gülmez’in çok başarılı bir öğrenci olduğunu söyleyerek, “Torunumla gurur duyuyorum. Kendisi zaten çok başarılı ilkokuldan itibaren katıldığı tüm yarışmalarda hep madalya getirdi” diye duygularını dile getirdi.



“Anneannem bana moral oldu”

Anneanne Şengül Uzun’ın sınava hazırlık sürecinde kendisinin en büyük destekçisi olduğunu belirten Selahattin Yağız Gülmez, çok fazla soru çözerek sınava hazırlandığını söyledi. Boş zamanlarında evde kitap okuduğunu, anneannesi ile birlikte kutu oyunları oynadığını aktaran Yağız Gülmez, oynadıkları oyunları şöyle anlattı: “Son aylarda günde 300350 soru çözerek sınava hazırlandım. Gecelere kadar çalıştığım oldu. Sınava çalışırken anneannem bana hep moral kaynağı oldu. ‘Hadi yavrum birinci olacaksın, güzel oğlum’ diyerek ben ders çalışırken bana destek verdi. Boş zamanlarımda da ananemle oyun oynayarak dinledim. Ders çalışma aralarında hep benim yanımda oldu. Hala da oynuyoruz. Bazen o kazanıyor, bazen ben kazanıyorum. Bazı oyunları oynamayı anneannemle birlikte öğrendim. Anneannemin güzel dilekleri ve duaları ile sınava hazırlandım. Hayalim doktor olmak" dedi.



“Torunumla gurur duyuyorum”

Yağız Gülmez’in başarılarıyla gurur duyduğunu aktaran anneanne Şengül Uzun, "Torunum Yağız ile gurur duyuyorum. Yağız çok başarılı bir çocuk. İlkokula başladığı tarihten itibaren girdiği tüm sınavlarda, yarışmalarda hep birinci oldu. Bir sürü madalyası var. Onunla vakit geçirmeyi çok seviyorum. Oğlumla gurur duyuyorum” diye konuştu.

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer ise “Eskişehir’e bu gurur yaşattığı için Yağız’ı ve başta anneannesi olmak üzere tüm ailesini, öğretmenlerini yürekten kutluyorum. Hem Yağız ile hem de onun gibi Türkiye şampiyonu tüm çocuklarımız ile gurur duyuyoruz. Onlar ülkemizin geleceğiz” dedi.

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