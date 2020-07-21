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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hayaller altın, gerçekler altın kaplama gümüş takılar Görünümü altınla yarışıyor ama fiyatı dörtte biri

İHA

Altın fiyatındaki artış sonrasında düğün yapacak çiftler altın kaplama gümüş takılara yöneldi.

Hayaller altın, gerçekler altın kaplama gümüş takılar Görünümü altınla yarışıyor ama fiyatı dörtte biri

Altın fiyatındaki artış sonrasında düğün yapacak çiftler altın kaplama gümüş takılara yöneldi.
Korona virüs (Covid19) tedbirleri sonrası 1 Temmuz itibariyle açılan düğün sezonunda altın fiyatlarında yeniden artış görülmeye başlandı. Altın fiyatlarının artması, düğün yapacak veya düğünlere takı götürecek vatandaşları düşündürüyor. Alternatif arayan vatandaşlar ise çözümü gümüş takılarda buldu. Özellikle altın kaplama gümüş takılar hem fiyatları hem de görünüşleri ile cazip hale geldi. Maddi durumu yetersiz olan vatandaşlar bu yöntem ile altının dörtte bir fiyatına gümüş takıları alabiliyor. Maliyetin düşük olması, altın kaplama gümüşlere ilgiyi her geçen gün arttırıyor.

"Gümüş takıların fiyatı gerçek altının dörtte biri kadar"
3 kuşaktır Eskişehir’de gümüş kuyumculuk işini yürüten Mehmet Bakır, korona virüs döneminin ardından yaşanan ekonomik sıkıntıların, evlenecek çiftleri altın kaplama gümüş takılara yönelttiğini belirterek, gümüş takılara uygulanan işlemleri anlattı. Bakır, “Tabi ki Korona virüs döneminde altın ve gümüş arttı, tüm madenler arttı ama bu artış takılara yansımadı. Takılarda sadece işçilik olduğu için, ham madde zaten orda pek fazla gözükmüyor. Altından çok gümüşe talep oldu. Altın fiyatları arttığı için vatandaşlar altın kaplama gümüşlere daha çok yöneldi. Altın olarak beğendiği bir şeyi alamayacak durumda olanlara gümüş olarak istediği her takıyı daha cazip fiyatlara hazırlayabiliyoruz. Trabzon hasırlarını, gerdanlıkları veya pırlanta görünümlü gümüş setleri sarı altın kaplama yapıp müşteriye veriyoruz. Mesela değeri 22 bin 15 bin gibi olan Trabzon hasırı setlerini altın fiyatının dörtte birinin altından gümüş alabiliyorlar. Atölyelerimizde, beğenilen bir gümüş takıyı istenilen altın görünümünde, örneğin 14 ayar 22 ayar 24 ayar altın renginde kaplamayı, belirli bir gram altını kaplama havuzlarına koyup, gümüş takıları kaplayıp müşterilerimize sunuyoruz. Onlar da düğünlerde nişanlarda altın görünümünde kullanıp tekrar ileriki zamanlar için saklıyor” şeklinde konuştu

"Gümüşe ilgi artmaya başladı"
5 yıl önceye göre şimdi gümüş satışlarında artış olduğunu belirten Bakır, konuşmasının devamında şunları söyledi: “
"Altının yükselmesinin bize faydası oldu. Gümüş takıları daha ön plana çıkardı. Artık düğünlerde bile tercih ediliyor. Trabzon hasırının normalde altın tellerle örüleni var bir de gümüş tellerle örülüp üzerine altın kaplananı var. Genel de büyükannelerimizin tercih ettiği modeller klasik hasırlar. Onlar nesilden nesile geçmesini istiyorlar ama bizim nesil tabi biraz daha yatırım amaçlı düşündükleri için altını şu an da daha çok gümüşünü tercih ediyorlar.”

"Çiftler yanmasın diye ayrı uygulama"
Gümüşte altın kaplama sadece çiftlerin değil hediye olarak da tercih edildiğini belirten Mehmet Bakır, dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında da şu uyarılarda bulundu:
"Altın kaplama gümüşlerde bir yanılma yanmaması için takıların üzerin 925 ayar gümüş patentini görünür. Hediye edilmesi durumunda gelin ve damadın kandırıldığını düşünmesini istemeyiz. Kuyumcuların da yanılma durumu olabiliyor. Sonuçta bu da bir kuyumculuk madenidir, ayırt edilmesi zordur."

"Gümüş nesilden nesile aktrılıyor"
“Altına yatırım olurken, normalde gümüşe de yatırım olur mu” sorusuna yanıt veren kuyumcu Bakır, gümüşe yatırım yaparken normal takılarda yatırım olmadığı anlatarak, gümüş takının bir yatırım aracı olmadığı ancak ağır işçilikli altın takılarının birebir olarak gümüşünü kullanmalarının daha karlı olacağını ve ileri zamanlarda bir aile yadigarı olarak manevi değer kazanabileceğini diye getirdi.
Bakır “Alan kişiler bunu yatırım amaçlı almıyor. Bunu daha çok nesilden nesile geçmesini tercih ediyorlar. Gümüş madeni daha uygun olduğu için ve aynı altın işçiliği gümüşte de olduğundan daha sonraki nesile bırakıyorlar. Gümüşte yatırım tabi ki oluyor. Ama gümüşte takı olarak yatırım olmaz. Gümüşte daha çok gümüş külçe halinde alındığı zaman yatırım amacı olarak kullanabiliyor. Bin ayar has gümüş 1 kg ağırlığında sertifikalı olduğu için fiyatı ise 4 bin 500, 4 bin 600 civarında oluyor” diye konuştu.

“Renkler kalıcı değil ama yeniden yapılabilir”
Eskişehir’de gümüş kuyumculukta usta olarak çalışan Erol Parlak, altın kaplamalar sonucunda ortaya çıkan görsellerin uzun süre için kalıcı olmadığı ancak defalarca düşük masrafta yeniden kaplama yapılabildiği ifade etti. Erol Parlak, “Kaplamamızı biz elektrolize olarak yapıyoruz. Bu cihazda gümüş, altınların üzerine değişik renklerde kaplamalar yapabiliyoruz. Tamamen kimyasal. Bunların tabi görsel olarak çok bir kalıcı da olmuyor. Fakat zamanlar kullandıkça renk çıktığında yeniden getirdiğinde kaplama yapabiliyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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