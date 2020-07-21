Magandalar maket polis arabasını yaktı

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Eskişehir’de Alpu yolu üzerinde bulunan maket polis arabası, kimliği belirsiz kişiler tarafından yakıldı.

Türkiye’nin çoğu bölgesinde sürücüleri uyarmak için konulan maket polis arabaları, Eskişehir’de de bulunuyor. Sürücülerin hız yapmasının önüne geçmek amacıyla yapılan maketler ile vatandaşların güvenliği sağlanıyor. Eskişehir’de Alpu yolu üzerinde bulunan maket polis arabası, geçtiğimiz günlerde kimliği belirsiz kişiler tarafından yakıldı. Devletin imkanları ile yaptırılan ve kazaların önüne geçmek için konulan maketlerin yakılması pes dedirtti.

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