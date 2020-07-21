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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eskişehir’deki bozulan yollar vatandaşın tepkisini çekiyor

İHA

Porsuk Nehri başta olmak üzere birçok güzelliğiyle Avrupa kentleriyle kıyaslanan Eskişehir'in şehir merkezindeki yollarında meydana gelen bozulmalar, vatandaşların tepkisine neden oluyor.

Eskişehir’deki bozulan yollar vatandaşın tepkisini çekiyor

Porsuk Nehri başta olmak üzere birçok güzelliğiyle Avrupa kentleriyle kıyaslanan Eskişehir’in şehir merkezindeki yollarında meydana gelen bozulmalar, vatandaşların tepkisine neden oluyor.
Son günlerde Eskişehir’de araç ve yayalar tarafından kullanılan birçok yolda bozulmaların arttığı gözlendi. Sürücülere zor anlar yaşatan bozuk yollar, lastik patlamalarının yanı sıra araçlarda maddi hasara sebep olabiliyor. Özellikle yağmur yağdığında suyla dolması nedeniyle bozuk olduğu belli olmayan yollar yayalara da zor anlar yaşatıyor. Çukurların yoğun olduğu yollardan motosiklet sürücüleri de etkilenirken vatandaşlar yolların onarılmasını istiyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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