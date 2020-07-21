ESOGÜ Ziraat Fakültesi Dekanı öğrenci adaylarına seslendi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Ersoy Yıldırım tanıtım videosuyla öğrenci adaylarına seslendi.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Ersoy Yıldırım “Tercihim ESOGÜ” programı kapsamında hazırlanan tanıtım videosuyla fakültenin imkânlarına yönelik bilgilendirmede bulundu. Tanıtım videosuna ESOGÜ resmi sosyal medya kanallarından ulaşılabiliyor.
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