Eskişehir Adlieysi'ndeki baro personelinde Covid-19 tespit edildi

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ESKİŞEHİR,(DHA)ESKİŞEHİR Adliye Sarayı'ndaki baro irtibar ofisinde bir kadın personelde koronavirüs tespit edildi. Kadın personel hastanede tedaviye, 8 personel de tedbir amaçlı evlerinde karantinaya alındı.

Eskişehir Adliye Sarayı´ndaki baro irtibat ofisinde görevli kadın personelin, rahatsızlanması üzerine yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Kadın personel hastanede tedavi altına alınırken, aynı ofiste çalışan 8 baro personeli de tedbir amaçlı 14 gün süreyle evlerinde karantinaya alındı.

Baro irtibat ofisi ilaçlanarak, kapatıldı.

BİR AVUKAT DA KORONAVİRÜS TEDAVİSİNE ALINDI

Öte yandan Eskişehir Barosu'na bağlı bir avukatta da yapılan test sonucunda koronavirüs tespit edildi. Adı açıklanmayan avukatın hastanede tedaviye alındığı öğrenildi.DHA-Genel Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-

2020-07-22 11:54:23



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