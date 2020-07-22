Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kul’dan Rektör Erdal’a hayırlı olsun ziyareti

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, Anadolu Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Fuat Erdal’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Rektörlük ofisinde gerçekleşen görüşmede Rektör Prof. Dr. Mehmet Kul, Rektör Prof. Dr. Fuat Erdal’a yeni görevinde ve çalışmalarında başarılar diledi. Prof. Dr. Erdal, ülkeye hizmet etme noktasında üniversiteler başta olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde olacaklarını belirterek, Prof. Dr. Kul’a ziyaretinden dolayı teşekkür etti. Ziyaret, hediye takdimi ve fotoğraf çekiminin ardından Rektör Erdal’ın, Rektör Kul’u uğurlamasıyla sona erdi.
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