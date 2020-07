Bayram öncesi sebze tezgâhlarındaki fiyatlar yüz güldürdü

Kurban Bayramı öncesi sebze fiyatlarında düşüş yaşanırken, vatandaşların bayram öncesinde yaptığı alışveriş satıcıların yüzünü güldürüyor.

Eskişehir’de bahçelerde ekilen domates, salatalık, patlıcan, biber gibi sebzelerin yetişmesi, pazardaki fiyatını düşürdü. Sebze fiyatları yaklaşık 1 ay öncesine göre neredeyse yüzde 50 oranında kadar düştü. Kurban Bayramı öncesi pazarda fiyatlar düşerken vatandaşlar bayram için de fazladan alışveriş yapıyor.



“Fiyat düştüğünde talep arttı”

Uzun yılardır Eskişehir Kapalı Pazarında sebze satan Hacı Ali Kaya, bayramdan önce tezgâhtaki fiyatların son durumunu anlattı. Ali Kaya, “Fiyatlar bayramdan dolayı değil, şuan Eskişehir’in yerli bahçesinden sebzeler çıktığı için düştü. Bayram yaz sezonunda geldiği için vatandaş faydalanıyor. Fiyatlar şimdi yüzde 50’sine kadar aşağı düştü. Mesela domates 5 liraydı 1 ay önce, şimdi 22,5 arasında satılıyor. Salatalık 1,52 liraya, biberler 4 liraya, patlıcan 2,5 liraya satıyoruz. Bu fiyatlar 2,53 ay daha devam edecek. Eskişehir’in yerli bahçeden çıkan sebzeler bitinceye kadar devam edecek. Fiyatlar düştüğü için sebzelere yönelik vatandaşların talebi çok iyidir. Bunu sadece kurban bayramından dolayı değil, normalde de fiyatlar düştüğü nedeniyle talepler çok yüksekteydi. Ama kurban bayramından dolayı o yüksek talepler daha da yükselerek yüzde 80’e kadar artış gösterdi. Çünkü bir vatandaş 20 lirayı cebinde koyarak pazara geliyor ve istediği her şeyden alarak eve dönebiliyor. Bir kilo biber 4 lira, bir kilo patlıcan 2 lira, kabak alırsın, 2 kilo domates alırsın, salatalık alırsın, daha da parası artıyor. Yeşillik de alabiliyorsun. 20 liraya bir Pazar görmüş olursun. Bayram geldi diye fiyatlar yükselmez. Ancak talepler yükselir. Vatandaş bayramdan önce 1 kilo almak yerine artık 3 kilo alır. Domates 3 kilo alırken şimdi 5 kilo alır. Çünkü hem tatil var hem de bayram sürecinde kimse pazara gelmek istemiyor. Onun için de talepler arttı. Önümüzdeki günlerde fiyatlar daha da düşme ihtimali var" dedi.



"Bayramda en çok yeşillik, biber, salatalık ürünleri alınıyor"

Pazarcı esnafı Ali Kaya, bayram geldiği için belli ürünlere talebin arttığını söyledi. Kaya, bayram öncesi biber, yeşillik, salatalık gibi ürünlerin daha çok satıldığını dile getirdi.

Pazarcı esnafı Kansu Yemencioğlu da bayram öncesinde talebin arttığı belirterek, “Bayramda genelde sebze satışı olur. Şimdi bayrama 1 haftadan fazla zaman kaldı. Ama bayramın 3 gün öncesine kadar şimdi devam eden talepler daha da artacak. Sebze piyasası daha da hareketleneceği bekliyoruz. Normalden 2 kata kadar artış bekliyoruz bayramın son gününe kadar. Bayram nedeniyle vatandaşlar belli sebzelere fazla yöneliyor. Bunlar arasında domates, biber, salatalık, havuç ve yeşillikler öne çıkıyor. Çünkü bayramda et daha çok tükendiği için salataya ihtiyaç duyuruyorlar. Bayramda mangal yapılıyorlar. Bunun yanında bu ürünlerini de ısıtıyorlar. Et ürünlerinin içinde koyarak da kullanılıyor bunları. Bu nedenle bu ürünlerde artış diğerlerden fazladır. Fiyatlar da uygun olunca vatandaşlar seve seve fazla sebze alıyorlar" diye konuştu.

Pazara gelen müşteriler de fiyatların şu anda uygun olduğunu belirtti.

