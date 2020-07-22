Covid-19 Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Selma Metintaş’tan Kurban Bayramı uyarısı

Sağlık Bakanlığı Covid19 Bilim Kurulu Üyesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selma Metintaş, vatandaşlara Kurban Bayramı'nda önlemlere titizlikle riayet etmeleri çağrısında bulundu.

Prof. Dr. Selma Metintaş, korona virüsün (Covid19) Türkiye'de 11 Mart 2020’de ilk vakanın tanımlanmasından bu yana halen etkisini sürdürmeye devam ettiğini hatırlattı. Metintaş, "Hastalık çoğalma hızı 1.03 olarak devam etmektedir. Yani bir hasta birden fazla kişiye bulaştırıcı olma durumundadır. Hastalık çoğalma hızının 1’in altına düşmemesi enfeksiyonun toplum içinde halen yayılmaya devam etmesi anlamına gelmektedir. Nisan ayı içinde alınan sokağa çıkma yasakları gibi sıkı tedbirlere rağmen, Haziran ayında geçilen normalleşme sürecinde tedbirlere uymadaki yetersizlikler nedeniyle hastalık kontrolünde istenilen hedefe henüz ulaşılamamış olup, özenle kat edilecek bir miktar yol daha vardır. Covid19 gölgesinde yaşayacağımız bu Kurban Bayramını, Kurban Bayramı’nın özüne, ruhuna uygun biçimde, tam bir sosyal dayanışma sorumluluğunda ve tavrında geçirmemiz de adeta bir dini gereklilik halidir. Kurban Bayramı sırasında, eğer hastalığa karşı vurdumduymazlık yaparsak, insanlara karşı oluşturabileceğimiz bulaştırma riski, bulaştırma hali ya da alabileceğimiz bulaşma riski bizlere ağır bir vebal yükleyebilir. Bir dini bayramda, üstelik dini gereklilikleri yerine getirirken aynı toprakları ve aynı kaderi paylaştığı insanlara tam da bayram günü zarar vermeyi kim ister? O halde Kurban Bayramı’nı, Covid19 pandemisine karşı oluşturulan ‘yeni normaller’ çerçevesinde geçirmemiz, insanlığa karşı önemli bir dini görev ve sorumluluktur. Bayram sırasında ve hazırlığında, toplum içinde kurban kesiminde, camide, alışverişte Sağlık Bakanlığı Covid19 Rehberi’ndeki (https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/tr/) kurallara uyulmalıdır. Aman dikkat! Pandemiyi durdurmak, bugüne kadar başarılı olan çabaları boşa çıkarmamak, sonbahar ve kış aylarında tekrar pandeminin ağır sonuçlarına katlanmamak, 65 yaş üzeri yaşlı ve kronik hastalığı olan yakınlarımızla daha uzun süreler birlikte olabilmek, ama hepimizi korumak adına, aman dikkat! Her şey daha güzel günler için, biraz daha sabır Türkiyem" diye konuştu.

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