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Eskişehir´de koronavirüs tedbirleri denetimi

DHA

Eskişehir´de koronavirüs tedbirleri denetimi


Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR,(DHA)ESKİŞEHİR'de, İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliklerine gönderilen genelge kapsamında koronavirüs tedbirleri denetimi yapıldı. 
Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Tepebaşı Belediyesi, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Tarım İl Müdürlüğü, İlçe Tarım Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Lokantacılar Odası personelinden oluşan ekipler, İçişleri Bakanlığı'nca valilere gönderilen genelge kapsamında 'Covid-19' denetimi yaptı. Ekipler, Porsuk Çayı kenarında bulunan kafe, restoranlar ile kent merkezinde faaliyet gösteren berberleri denetledi. İş yerlerinde yapılan maske denetimlerinin yanı sıra gerekli tedbirlerin alınıp alınmadığı da kontrol edildi.
Genelge kapsamında; lokanta, restoran, kafe, çay bahçeleri, dernek lokalleri, park, bahçe, rekreasyon alanları, internet kafeler, tiyatro salonları, düğün ve nikah salonları, lunapark, kahvehane, kıraathane, berber kuaför ve güzellik salonları, hamam, kapalı yüzme alanları, spor merkezleri, konaklama tesisleri, ticari taksi ve durakları, toplu ulaşım denetimlerine devam edileceği belirtildi.DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Hakan TÜRKTAN
2020-07-22 13:12:46

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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