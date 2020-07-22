Pazarda sosyal mesafe denetimi



Engin ÖZMENCaner AKSU/ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR´de, her hafta çarşamba günleri kurulan semt pazarında, Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Zabıta ekiplerince sosyal mesafe ve maske denetimi yapıldı. Ekipler, tezgahlarda yoğunluk oluşturanları uyararak, uzaklaştırdı.

Odunpazarı ilçesine bağlı Vişnelik Mahallesi´nde her çarşamba günü sokaklara kurulan halk pazarında, yoğun kalabalık olduğu gözlendi. Sabah saatlerinden itibaren Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, girişçıkışlara demir bariyer koydu. Girişte herkesin ateşi ölçülürken, maskesi olmayanlara da polis ekiplerince maske dağıtıldı. Pazarda uygulama yapan polis ekipleri, pazarcı esnafı ile alışveriş yapanlara maske ve sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda uyarılarda bulundu. Özellikle kadınların giyim tezgahlarında kalabalık oluşturduğu ve sosyal mesafeye dikkat etmediği gözlendi. Polis ekipleri, kalabalığın olduğu tezgahlarda, 'Maskemizi takalım, arkadaşlar maske ve sosyal mesafeye dikkat ediyoruz. Şu tezgahları da açalım, çok bitişiğiz. Kendi sağlığımız için biraz birbirimizden uzak duralım" diyerek, uyarılarda bulundu.

`KALABALIK, HATA YAPIYORUZ´

Pazarda sosyal mesafeye uymayıp dikkat edilmediğini ifade eden Müzeyyen Yılmaz, "Koronavirüsten korunamıyoruz, çünkü biz kadınlar ucuz bir şey gördüğümüzde hücum ediyoruz. Korona falan yok burada galiba. Sokaklarda insanlarda maske yok. Pazar çok kalabalık, hepimiz hata yapıyoruz. Sosyal mesafeye dikkat etmiyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Caner AKSU

2020-07-22 14:25:10



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