ESOGÜ ile Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında işbirliği protokolü

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) ile Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında, ESOGÜ bünyesinde bulunan ve mülkiyeti üniversiteye ait olan Valide Malhatun Anaokulunun, faaliyetine İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı olarak devam etmesine yönelik bir işbirliği protokolü imzalandı.

ESOGÜ Rektörlük Senato Salonu’nda gerçekleşen protokol imza törenine ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak ve Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt’ın yanı sıra ESOGÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Arslantaş, Prof. Dr. Kamil Çolak, Prof. Dr. Rifat Edizkan ile ESOGÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkan Vekili Ali Yöntem ve Eskişehir İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ali Pehlivan da katıldı.

ESOGÜ’nün anaokulunu mevcut haliyle Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğüne devretmesini karara bağlayan protokole göre, anaokulu yönetici ve öğretmenlerinin atamaları İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılacak. Protokol ayrıca anaokulunun işletilmesiyle ilgili diğer düzenlemeleri içeriyor.

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