Eskişehir’de kurbanlık hayvan sıkıntısı yok İl genelinde kesilebilecek 16 bin 595 büyükbaş ve 84 bin 827 küçükbaş hayvan mevcut

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Emine Sever, il genelinde kesilebilecek 16 bin 595 büyükbaş ve 84 bin 827 küçükbaş hayvan mevcudu olduğunu belirterek il genelinde herhangi bir hayvan sıkıntısı olmadığı belirtti.

Yaklaşan Kurban Bayramı ile Eskişehir'de büyükbaş ve küçükbaş hayvan hareketlerinin artmasından dolayı ülke ekonomisinde büyük kayıpların oluşmaması için İl Tarım Müdürlüğü, görevli veteriner hekimlerden oluşturulan ekiplerle kurbanlık hayvan satış yeri ve işletmelerde kontrollerini sürdürüyor. Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Emine Sever, konuyla ilgili yaptığı açıklamada; Eskişehir’de 2020 yılında kurbanlık olarak kesilebilecek 16 bin 595 büyükbaş ve 84 bin 827 küçükbaş hayvan mevcut olduğunu söyleyerek il genelinde kurbanlık hayvan sıkıntısı bulunmadığını belirtti. Sever, her yıl dolduğu gibi bu sene de kurbanlık hayvan satış yerinde veteriner kontrol noktasının bulunduğunu, kurbanlık hayvan satış yerine her hayvanın kontrol edilerek alındığını ifade etti. Kurbanlık hayvan satış yerine kayıtsız, küpesiz, aşısız ve kurbanlığa uygun olmayan hayvanların alınmadığını belirten İl Müdürü Dr. Emine Sever, satış yerine kurbanlık hayvan taşıyan araçların giriş ve çıkışlarında dezenfeksiyon işlemlerinin gerçekleştirildiği söyledi. Ayrıca Kurban Bayramı süresince il merkezi ve ilçelerde kurbanlık hayvan satış yerleri ile geçici kurban kesim yerlerinde yeterli sayıda resmi veteriner hekimlerin görevlendirildiğini ifade eden Sever, aralıksız kontrollerin devam edeceğini vurguladı.

İl Müdürü Sever, bireysel olarak hayvan alımı sırasında hayvanların küpe numarasını cep telefonundan sorgulayarak, hayvanların ırkı, yaşı ve aşısının olup olmadığı gibi bilgilere Bakanlık tarafından yayınlanan https://hayvanbilgi.tarim.gov.tr/ internet adresi ve mobil HaySag programı ile ulaşabileceklerini, bu şekilde vatandaşlarımızın gönül rahatlığıyla kurbanlık hayvanlarını alabileceklerini söyledi.

Son olarak bu yıl kurban satış ve kesim yerlerinde Covid19 sebebiyle alınan tedbirlere uyulması gerektiğini özellikle belirten Sever, temizliksosyal mesafemaske konusunda gösterilen hassasiyetin kurban satış ve kesim yerlerinde de sürdürülmesinin önemini vurgulayarak açıklamalarını sonlandırdı.

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