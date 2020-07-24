Eskişehir’de deprem

"O kurnadan bu kurnaya"

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Eskişehirliler merkez üssü Tepebaşı olan 4.1 şiddetinde meydana gelen depremle uyandı.

Alınan bilgiye göre, Saat 05.19’da merkez üssü Eskişehir’in Tepebaşı ilçesinde 4.1 şiddetinde meydana gelen deprem şehir merkezinde hissedildi. Vatandaşları uyurken yakalayan deprem nedeniyle kısa süreli panik yaşanırken, depremde mal ya da can kaybının yaşanmadığı öğrenildi.

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