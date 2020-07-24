(Özel) Yemen şehitlerinin mezarlarının içler acısı hali Şehitlikte dalgalanan bayrak bile yok Yemen'in isimsiz kahramanları hatırlanacağı günü bekliyor

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Eskişehir ile Kütahya il sınırındaki ormanlık alanda bulunan ve neredeyse unutulan şehit mezarlarının içler acısı durumu yürekleri burktu.

1800’lü yıllarda Eskişehir ile Kütahya arasında kurulan Belce Köyünden birçok kişi Yemen’de yaşanan savaşlara katılmak için cepheye gitmiş. Kurtuluş Savaşı’nda da üzerine düşeni yapan Belce’de yıllardır kimse yaşamıyor. Tam anlamıyla unutulan köyde birkaç taş duvar dışında pek bir şey bulunmuyor. Köyün girişinde yer alan şehitlik ise yabani otlarla kaplanan ve harap olan mezarlardan dolayı bakımsız bir halde duruyor. Bilgilendirmek amaçlı asılan kırık tabelasının yanı sıra tel örgü ile çevrilen şehitlikte yatan isimsiz kahramanlar tekrar hatırlanmayı bekliyor. Şehitlikteki kırık tabelada şu ifadeler yer alıyor: “Belce Köyüne hoş geldiniz. Bu köy 1800’lü yıllarda kurulmuş olup, 55 hane olduğu bilinmektedir. Yemen Savaşı’na 29 asker gitmiş ve hiçbiri geri dönmemiştir. Kurtuluş Savaşı’nda da birçok isimsiz şehit vermiştir.”



”Onarılmasını isteriz harabe bir durumda”

Konuyla ilgili görüşlerini bildiren Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Eskişehir Şube Başkanı Hacı Şahin, “Şehitlerimizin abidelerine devlet yetkilileri tarafından bakılmasını, onarılmasını isteriz. Gerçekten de harabe bir durumda. Büyüklerimizden orayı görmelerini istiyorum” diye konuştu.

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