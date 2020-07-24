Kamyona çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

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Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR´de, ana yola çıkan kamyona çarpan motosikletin sürücüsü Onur Tez, hayatını kaybetti.

Kaza, Kütahya-Eskişehir karayolu Sazova Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Onur Tez, 26 VT 384 plakalı motosikletiyle şehir merkezine giderken, ana yola çıkan Bekir Şahin yönetimindeki 20 F 9775 plakalı kamyona çarptı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, kazada hurdaya dönen motosikletin sürücüsü Tez'in, olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Onur Tez´in cansız bedeni, savcılık ve polis ekiplerin incelemesinin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi´nin morguna kaldırıldı.

Kamyon şoförü Bekir Şahin ise ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN

2020-07-24 11:24:11



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