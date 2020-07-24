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Eskişehir’de trafik kazası: 1 ölü Motosiklet sürücüsünü kask da kurtaramadı

İHA

Eskişehir'de seyir halindeki bir motosikletin dönüş yapan kamyon ile çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Eskişehir’de trafik kazası: 1 ölü Motosiklet sürücüsünü kask da kurtaramadı

Eskişehir’de seyir halindeki bir motosikletin dönüş yapan kamyon ile çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre kaza, EskişehirKütahya yolu üzerinde meydana geldi. İddialara göre yeşil yanmasının ardından tali yoldan Eskişehir istikametine dönen Bekir Şahin yönetimindeki 20 F 9775 plakalı kamyona, Kütahya istikametinden gelen 26 VT 384 plakalı Onur Tez idaresindeki motosiklet çarptı. Kaza olduğunu gören diğer sürücüler, durumu hemen 112 Acil Servis ve polis ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsü Onur Tez’in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kamyon sürücüsü kazayı herhangi bir yara almadan atlatırken, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
Kaza sonrası olay yerinde hayatını kaybeden Onur Tez’in cenazesi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne kaldırıldı.
Ayrıca meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Onur Tez’in kafasında kask olduğu ve kaskın parçalandığı da olay yeri inceleme ekipleri tarafından belirlendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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