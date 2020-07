Et ve yağlarla Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi resmetti

Eskişehir’de kasaplık yapan Ali Özyörük, ibadete açılmasına ithafen et ve yağ ile Ayasofyai Kebir Camii Şerifini tablo şeklinde resmetti.

Özyörük, daha önce Leonardo Da Vinci’nin ünlü tablosu Mona Lisa’yı et ve yağ kullanarak resmetmişti. Ali Özyörük şimdi de önemli bir çalışmaya daha imza attı. Dünyanın gündemine oturan Ayasofyai Kebir Camii Şerifinin ibadete açılması, kasap Ali Özyörük’e ilham verdi. Yetenekli kasap, 86 yıl sonra ilk namazın kılınmasına desteğini göstermek için Ayasofyai Kebir Camii Şerifini tablo şeklinde resmetti. Kasap Özyörük, daha önce de ünlü Mona Lisa tablosunun yanı sıra Tuncel Kurtiz, İbrahim Tatlıses, Zeki Müren ve Turist Ömer karakteriyle bilinen Sadri Alışık’ın et ve yağdan resimlerini yapmıştı.



“Ayasofyai Kebir Camii Şerifin ibadete açılması İslam alemi için büyük kazançtır”

Açılışa desteğini belirtmek amacıyla böyle bir çalışmaya imza attığını belirten Ali Özyörük, “Uzun bir aranın ardından güzelliği dillere destan olan mabet Ayasofyai Kebir Camii Şerifinde ibadetimizi gerçekleştirme şansına sahip olduk. Ben de buna olan desteğimi göstermek istedim. Bugün ilk namaza gitmek kısmet olmadı, ancak ilerleyen zamanlarda mutlaka ziyaret edip namazımı kılmak istiyorum. Ayasofyai Kebir Camii Şerifinin ibadete açılması İslam alemi için büyük bir kazançtır” diye konuştu.

