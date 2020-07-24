Tepebaşı zabıtası Korona virüse karşı uyarıyor

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Tepebaşı Belediyesi, Korona virüs ile mücadele çalışmaları kapsamında vatandaşları sosyal mesafe, maske ve hijyen konularında uyarmaya devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi, Korona virüse karşı sürdürdüğü bilinçlendirme çalışmalarını aralıksız şekilde sürdürüyor. Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Eskişehirlilere pandemi ile birlikte devam eden normalleşme sürecinde, tedbirlerin ihmal edilmemesi gerektiğini hatırlatıyor. Yaya yoğunluğunun yaşandığı noktalarda vatandaşları bilgilendiren ekipler, özellikle maske kullanımı ve sosyal mesafe gibi hususlarda uyarılarda bulunuyor. Kentimizde maske takma zorunluluğu olduğunu belirten Zabıta Müdürlüğü ekipleri, maske takmayan ya da yanlış şekilde takan vatandaşlara uyarıda bulunuyor. Ayrıca araçlardan yapılan anonslar ile de maske kullanımının önemi, sosyal mesafe ve hijyen kuralları hususlarına dikkat çekiliyor.

Eskişehirliler de Korona virüse karşı toplum sağlığının korunması adına sürdürülen çalışmaları beğeni ile karşıladıklarını ifade ediyor.

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