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Kuaförler uyardı: “Bayram tıraşınızı son güne bırakmayın” Randevular 4 gün öncesinden dolu Kuaförlerde bayram hareketliliği Bu bayram berberinizde yer bulamayabilirsiniz

İHA

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi bayram tıraşı olmak isteyen vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaşan kuaförler randevuların son güne bırakılmaması konusunda uyardı.

Kuaförler uyardı: “Bayram tıraşınızı son güne bırakmayın” Randevular 4 gün öncesinden dolu Kuaförlerde bayram hareketliliği Bu bayram berberinizde yer bulamayabilirsiniz

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi bayram tıraşı olmak isteyen vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaşan kuaförler randevuların son güne bırakılmaması konusunda uyardı.
Korona virüs sürecinde gerek kapanan iş yerleri ve gerekse çekinceli vatandaşların tutumu ile ağır bir darbe alan berber, kuaför ve güzellik merkezleri, Kurban Bayramı’nın gelmesiyle bekledikleri iş temposuna kavuştu. Vatandaşlar günler öncesinden bayram tıraşlarını olmak için kuaförlerden randevu alarak sıraya girdi. Korona virüs tedbirleri doğrultusunda gerçekleştirilen bakımlar pek çok vatandaşın içini rahatlatırken artan iş temposu durgun olan sektörü tekrar canlandırdı. Kuaförler ise vatandaşlara 3 ya da 4 gün öncesinden randevu almalarını gerektiklerini belirterek bayram tıraşlarını son güne bırakmaması konusunda uyardı.
“Randevular dolmaya başladı”
Konuyla ilgili konuşan Cool Hair Style adlı işletmenin sahibi kuaför Selçuk Topkaya, bayram yoğunluğunun başladığını ifade etti. Müşterilerin bayrama tıraşsız girmemesi için randevuların 34 gün önceden alınması gerektiğini belirten Topkaya, “Şu anda sektörde aşırı bir yoğunluk var. Bayram yoğunluğu başladı. Randevular da dolmaya başladı. 34 gün öncesinden randevu veremiyoruz. Son güne kalmamalarını tavsiye ediyoruz. Sayılı müşteri alıyoruz, herkesi içeride bekletemediğimiz için de dışarıda bekletiyoruz. Bu sefer dışarıda bir yoğunluk başlıyor. Onun için herkesin randevu alıp gelmesini talep ediyoruz. Şu anda da randevular dolmaya başladı” şeklinde konuştu.
“Son güne bırakmadım”
Bayram tıraşını olmak için kuaföre gelen vatandaşlardan Sefa Karalı ise, “Bayram tıraşımızı olmaya geldik. Kuaförümüz sağ olsun hijyen kurallarına uyuyor. Gayet memnunuz. Son güne bırakmadım çünkü yoğunluk olsun istemiyorum. Yoğunken randevu alamıyoruz. O yüzden erkenden olmak daha mantıklı geldi. Ben randevumu 3 gün önceden alıyorum. 3 gün önceden aldığımda müsait oluyor” ifadelerini kullandı.

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