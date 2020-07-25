Hafriyat kamyonunun kopan tekeri park halindeki araçlara çarptı

ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR'de, hafriyat kamyonunun kopan tekerleği, park halindeki 2 araca çarptı. Araçlarda maddi hasar oluşurken, kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Kaza, EskişehirBursa karayolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. 11 TH 157 plakalı hafriyat kamyonunun sağ ön tekerleği seyir halindeyken koptu. Tekerlek, hızla yol kenarındaki bir lojistik firmasının bahçesine girip, önce park halindeki hafif ticari araca, ardından da tamirat bölümündeki başka bir otomobile çarptı. Her iki araçta da maddi hasar meydana gelirken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, park halindeki hafif ticari araçtan inen bir kişinin saniyelerle tekerleğin çarpmasından kurtulduğu görüldü. DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Hakan TÜRKTAN
2020-07-25 13:35:03
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