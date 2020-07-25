Ölümden kıl payı kurtuldu Seyir halindeki kamyonun tekerleği koptu

"O kurnadan bu kurnaya"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Eskişehir’de bir hafriyat kamyonun kopan tekerleğinden vatandaşın kıl payı kurtulması güvenlik kameralarına yansıdı.

Eskişehir Bursa karayolunun 10'uncu kilometresinde meydana gelen kazad,a hafriyat kamyonunun sağ ön tekerleği seyir halindeyken yerinden koptu. 11 TH 157 plakalı kamyonun kopan tekerleği hızla yol kenarındaki bir lojistik firmasının bahçesine daldı. Park halindeki 2 araca çarparak durabilen tekerlekten bir vatandaş da kıl payı kurtuldu. Vatandaşın saniyelerle tekerlekten kurtulma anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.