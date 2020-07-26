Eskişehir ovaları ayçiçekleriyle sarıya büründü



Engin ÖZMENCaner AKSU/ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR'de, yaklaşık 160 bin dekara ekimi yapılan ayçiçeklerinin çiçek açmasıyla tarla ve ovalar sarıya büründü. Üreticilerin dekar başına 350 kilo verim beklediği tarla ve ovalar doğal güzelliği ile dikkat çekerken, fotoğraf çektirmek isteyenlerin de ilgi odağı haline geldi.

Eskişehir´de ekimi yapılan ayçiçeklerinin çiçek açmasıyla birlikte tarla ve ovalar sarıya büründü. Yaklaşık 160 bin dekara ekimi yapılan tarlalardaki verim çiftçileri de mutlu etti. Özellikle Eskişehir-Ankara karayolu üzerinde bulunan ayçiçeği tarlaları, doğal manzarasıyla dikkat çekerken fotoğraf tutkunlarının da doğal stüdyosu haline geldi.

Eskişehir Tarım İl Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdür vekili Naci Ceran, Eskişehir´de son 10 yılda ayçiçeği ekiminde artış olduğunu söyledi. Dekar başına yaklaşık 350 kiloluk verim beklendiğini ifade eden Ceran, "Bu 10 yıl önce 90 bin dekarlardayken, zamanla yaşanan artışla beraber 150155 bin dekarlara çıkmıştır. Ayçiçeği üretiminde 3 farklı türün üreticiliği yapılmakta. 7 bin 500 dekar civarında çerezlik ayçiçeği üretilmekte, 38 bin dekar tohumluk ayçiçeği, 115 bin dekar civarında da yağlık ayçiçeği üretilmekte. İl genelinde ortalama dekarda 350 kilo verim bekleniyor" dedi.

53 BİN TON HASAT BEKLENİYOR

Kentte bu yıl ekilen 153 bin dekar ayçiçek tarlalarından yaklaşık 53 bin ton hasat beklendiğini kaydeden Ceran, "Bu seneki toplam ekim miktarı 153 bin dekar, hasat beklentimiz 53 bin ton ayçiçeği. Devlet desteğimiz 10 yıl önce 21 kuruşken şimdi 40 kuruş civarlarında. Bu da yıllık yaklaşık 50 milyon liralık bir devlet desteği ödemesi demek. Bu sene anormal sıcaklıklar ve soğuklar yaşanmasına rağmen ayçiçeği dayanıklı bir bitki olduğu için bir kayıp sıkıntımız yok, rekolte beklentimizde bir eksikliğimiz yok. Çoğu alanda sulu yetiştirilen bir bitki ayçiçeği ancak İnönü ilçemize doğru biraz daha Batı Karadeniz iklimi hakim olduğu için son 34 yılda o kıraç bölgede de çok güzel üretimler söz konusu" şeklinde konuştu.

DOĞAL FOTOĞRAF STÜDYOSU

Eskişehir'de ayçiçeğinin çiçek açmasının ardından oluşan sarı manzara, fotoğraf tutkunlarının dikkatini çekti. Yol kenarındaki tarlalar hatıra fotoğrafı çekmek isteyenlerin yanı sıra profesyonel fotoğrafçıların da uğrak yeri haline geldi. Ankara yolundaki ayçiçek tarlalarını görerek hatıra fotoğrafı çekilen Ece Ergüt, "Arkadaşlarımızla dolaşmaya çıkmıştık, yol kenarındaki bu manzarayı gördük. Fotoğraf çekilmek içinde ayçiçek tarlasına geldik. Bu kadar güzel doğal manzara bulmuşken, kaçırmak istemedik" dedi.DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMENCaner AKSU

2020-07-26 09:40:49



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.